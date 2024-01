Für Firmen sind Cybervorfälle und Betriebsunterbrechungen in diesem Jahr die größten Gefahren für die Geschäftsabläufe. Welche Risiken sich außerdem in den Top Ten finden, zeigt das aktuelle Allianz Risk Barometer. Anders als weltweit liegt etwa der Fachkräftemangel in Deutschland auf Rang 4. Für das Allianz Risk Barometer, das von Allianz Commercial in Zusammenarbeit mit anderen Allianz-Einheiten erstellt wird, sind mehr als 3.000 Risikoexperten aus 92 Ländern nach ihren Top-Unternehmensrisiken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...