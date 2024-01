Wien (www.fondscheck.de) - Frederick Krummet wird ab 1. Februar die Leitung des Maklervertriebs bei der AXA Deutschland übernehmen, so die Experten von "FONDS professionell".Er folge auf Claus Hunold, der den Versicherer Ende Januar auf eigenen Wunsch verlasse, wie das Unternehmen mitteile.Krummet sei seit 2010 in unterschiedlichen Funktionen im AXA-Konzern tätig und leite derzeit den Bereich Corporate Employee Benefits in der Personenversicherung. Damit verantworte er sowohl das Geschäft der betrieblichen Altersversorgung als auch der betrieblichen Krankenversicherung bei AXA in Deutschland. (18.01.2024/fc/n/p) ...

