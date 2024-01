Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5226/ Es ist dies ein weiterer Testbericht auf audio-cd.at für den neuen täglichen Live-Blick Mittagsbericht Deutschland/Österreich im "Börsenradio to go"-Podcast, Sprecher ist audio-cd.at-Host Christian Drastil. Am 18.01. ca. 14:30 Uhr sah es so aus: - kleine Erholung nach schwachem Jahresstart- Gewinner und Verlierer- Neuland bei BASF und Covestro- Rekordjagd bei Rheinmetall- News und Gerüchte zur Commerzbank- Bayer Umsatzspitzenreiter- Palfinger, AT&S und Porr aus der Österreich-Roadshow-Gruppe stark Abonnieren: https://open.spotify.com/show/28U6UIxtgK4Lws0IN8N6im Bleiben Sie informiert und hören Sie jetzt rein für tiefere Einblicke und Analysen. unter: www.boersenradio.de Risikohinweis: ...

