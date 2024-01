DJ PTA-Adhoc: MARNA Beteiligungen AG: Vorl. Jahresergebnis zum 31.12.2023 sowie Anzeige des Verlustes von mehr als der Hälfte des Grundkapitals gem. §92 AktG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta/18.01.2024/18:50) - Die MARNA Beteiligungen AG, Heidelberg, ISIN DE000A0H1GY2, hat ihr Geschäftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.2023) mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von -285 TEUR (Vorjahr Jahresfehlbetrag: -87 TEUR) abgeschlossen.

Das vorläufige Jahresergebnis beinhaltet im Wesentlichen sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 5 TEUR (Vorjahr: 97 TEUR) sowie Personalaufwand in Höhe von 40 TEUR (Vorjahr: 31 TEUR), sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 304 TEUR (Vorjahr: 98 TEUR) sowie einem Finanzergebnis von 53 TEUR (Vorjahr: -69 TEUR), welches im Wesentlichen aus sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen (80 TEUR) sowie gegenläufigen Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens (-27 TEUR) besteht.

Der sonstige betriebliche Aufwand beinhaltet im Wesentlichen Kosten für die geplante Einbringung der H2 Core System GmbH (180 TEUR), Rechts- und Beratungskosten (42 TEUR), Abschluss- und Prüfungskosten (33 TEUR) und Aufsichtsratsvergütungen (14 TEUR).

Die vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2023 nach HGB weist ein Eigenkapital in Höhe von 568 TEUR (Vorjahr 853 TEUR) aus.

Der Vorstand ging im Prognosebericht des letzten Jahresabschlusses für das Jahre 2023 von einem Jahresergebnis zwischen -100 TEUR und -150 TEUR aus. Diese Prognose wurde im Wesentlichen aufgrund von nicht geplanten Kosten im Zusammenhang mit H2Core Transaktion (siehe hierzu adhoc vom 04.12.2023) unterschritten.

Darüber hinaus führt der unvorhergesehene Aufwand für die H2Core Transaktion zu einem Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des bilanziellen Grundkapitals. Die Gesellschaft zeigt daher der für den 28.02.2024 geplanten außerordentlichen Hauptversammlung den Verlust von mehr als der Hälfte des bilanziellen Grundkapitals gemäß § 92 AktG an und schlägt dort bereits auch Maßnahmen zu dessen Beseitigung vor.

Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses, der Abschlussprüfung und der Billigung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.

Der Vorstand

