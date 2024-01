Internationale Anerkennung und Zertifizierung als Top-Arbeitgeber in 24 Ländern durch das Top Employers Institute

Internationale Anerkennung trägt dem Bestreben Rechnung, eine herausragende Mitarbeitererfahrung anzubieten

Takeda TSE: 4502 NYSE: TAK meldete heute, dass das Unternehmen zum siebten Mal in Folge die internationale Zertifizierung Top Employer® für das Jahr 2024 erhalten hat. Takeda ist eines von nur 17 Unternehmen, die mit dieser internationalen Auszeichnung bedacht wurden. Darüber hinaus ist das Unternehmen in 24 Ländern als Top Employer zertifiziert.

Im Rahmen des Programms des Top Employers Institute werden Organisationen auf der Grundlage ihrer Teilnahme und ihrer Ergebnisse in der Best-Practices-Umfrage zum Personalwesen zertifiziert. Die Umfrage umfasst 20 Bereiche wie beispielsweise Personalstrategie, Arbeitsumgebung, Mitarbeiteranwerbung, Weiterbildung, Vielfalt und Inklusion sowie Wohlbefinden. Die Beurteilung der Unternehmen erfolgt anhand ihrer aktuellen Richtlinien und Verfahren.

"Unsere Kolleginnen und Kollegen setzen sich weltweit für die Patienten ein. Deshalb konzentrieren wir uns bei Takeda darauf, ein hervorragendes Arbeitsumfeld zu schaffen", so Lauren Duprey, Chief Human Resources Officer von Takeda. "Die Auszeichnung durch das Top Employers Institute bestätigt, dass die Priorisierung von Talent, Wohlbefinden, Lernen sowie von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion die richtige Strategie ist. Damit ermöglichen wir unseren Mitarbeitenden in aller Welt, lebensverändernde Therapien zu entwickeln und bereitzustellen."

"In außergewöhnlichen Zeiten laufen Menschen und Unternehmen zu ihrer Höchstform auf. Das haben wir auch in unserem Top Employers Certification Program in diesem Jahr erlebt die zertifizierten Top Employer 2024 haben herausragende Leistungen erzielt. Innerhalb dieser Gemeinschaft herausragender Unternehmen hat Takeda sein internationales Engagement für sein Personal bestätigt", so David Plink, Chief Executive Officer des Top Employers Institute. "Diese Beständigkeit im internationalen Personalwesen zeichnet die exklusive Gruppe von Unternehmen aus, welche im Rahmen des Top Employers Program eine internationale Zertifizierung erhalten haben. Wir freuen uns, diese Unternehmen und ihre Leistungen im Jahr 2024 bekannt zu geben und zu würdigen."

Takeda brillierte international in den Bereichen Ethik und Integrität, Zielsetzung und Werte, Geschäftsstrategie, Arbeitgeber-Markenbildung sowie Organisation und Wandel. Takeda wurde in den folgenden Ländern als Top Employer ausgezeichnet:

Raum Asien-Pazifik: Australien, China, Indien, Japan, Südkorea

Australien, China, Indien, Japan, Südkorea Europa: Österreich, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Polen, Portugal, Slowakei, Spanien, Schweiz, Großbritannien

Österreich, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Polen, Portugal, Slowakei, Spanien, Schweiz, Großbritannien Lateinamerika: Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Mexiko

Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Mexiko Naher Osten: Israel

Israel Nordamerika: Kanada und USA

Weitere Informationen über das Top Employers Institute und die Zertifizierung als Top Employer erhalten Sie unter: https://www.top-employers.com.

Über Takeda

Takeda konzentriert sich darauf, eine bessere Gesundheitsversorgung für die Menschen und eine bessere Zukunft für die Welt zu schaffen. Wir verfolgen das Ziel, in unseren therapeutischen und geschäftlichen Kernbereichen unter anderem Magen-Darm-Erkrankungen und Entzündungen, seltene Krankheiten, plasmabasierte Therapien, Onkologie, Neurowissenschaften und Impfstoffe lebensverändernde Behandlungen zu entwickeln und bereitzustellen. Zusammen mit unseren Partnern streben wir danach, die Erfahrung der Patienten zu verbessern und ihnen mit unserer dynamischen und vielfältigen Pipeline neue Behandlungsoptionen zu erschließen. Als wertebasiertes und auf Forschung und Entwicklung ausgerichtetes führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan lassen wir uns von unserem Engagement für Patienten, unsere Mitarbeiter und unseren Planeten leiten. Unsere Mitarbeiter in rund 80 Ländern und Regionen lassen sich von unserem Ziel leiten und sind den gleichen Werten verpflichtet, die unser Handeln nun schon seit mehr als zwei Jahrhunderten bestimmen. Weitere Informationen finden Sie auf www.takeda.com

