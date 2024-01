The following instruments on XETRA do have their first trading 19.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.01.2024Aktien1 DE000A2YN355 Circus SE2 GB00BRXKJ754 Kondor AI PLC3 FR001400MDW2 STIF4 ES06670509O8 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. BZR5 SE0021310810 Viaplay Group AB BZR6 CA22968P5040 Cubicfarm Systems Corp.Anleihen1 XS2753310825 Telefonica Emisiones S.A.U.2 XS2753311393 Telefonica Emisiones S.A.U.3 US40434LAJ44 HP Inc.4 US552953CD18 MGM Resorts International5 XS2742660660 Motability Operations Group PLC6 DE000A11QJR3 Oldenburgische Landesbank AG7 DE000DW6AAU3 DZ BANK AG8 USY7S272AK86 POSCO Korea9 US69121KAH77 Blue Owl Capital Corp.10 XS2753539068 British Columbia, Provinz11 FR001400NE03 Caisse Francaise de Financement Local12 US207597ER21 Connecticut Light & Power Co.13 FI4000566294 Finnland, Republik14 US471048CZ95 Japan Bank for International Cooperation15 US57629XCX49 MassMutual Global Funding II16 DE000NLB4YZ6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-17 DE000NLB4YX1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-18 DE000NLB4YV5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-19 DE000NLB4YT9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-20 DE000NLB4YR3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-21 DE000NLB4YP7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-22 XS2750306511 Nova Ljubljanska Banka d.d.23 AT0000A39UG8 Raiffeisenverband Salzburg eGen24 US95000U3J01 Wells Fargo & Co.25 US95000U3K73 Wells Fargo & Co.26 US94988J6H59 Wells Fargo Bank N.A.27 FR001400NDS8 BPCE S.A.28 XS2742660157 Motability Operations Group PLC29 AU3CB0305910 Asian Development Bank (ADB)30 BE0312798706 Belgien, Königreich31 DE000A351PH0 Berlin, Land32 FR0128227792 Frankreich, Republik33 FR0128071075 Frankreich, Republik34 FR0128071067 Frankreich, Republik35 FR0128071059 Frankreich, Republik36 FR0127921338 Frankreich, Republik37 FR001400NEF3 Frankreich, Republik38 IT0005580003 Italien, Republik39 IT0005575482 Italien, Republik40 IT0005570855 Italien, Republik41 IT0005567778 Italien, Republik42 ES0L02501101 Spanien, Königreich43 ES0L02412069 Spanien, Königreich44 ES0L02411087 Spanien, Königreich45 ES0L02410048 Spanien, Königreich46 ES0L02409065 Spanien, Königreich