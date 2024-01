Es wird und wird nicht besser. Erneut meldet der Chemie-Riese BASF Zahlen und auch diese enttäuschen Anleger wieder massiv. Am frühen Freitagmorgen wird die BASF-Aktie erneut kräftig abverkauft. Was sollten Anleger nun tun? Denn am Freitagmorgen hat BASF vorläufige Zahlen für das Gesamtjahr 2023 veröffentlicht. Dabei lag der Chemie-Konzern sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn jeweils unter der eigenen Prognose und auch unter der von Analysten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...