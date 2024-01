© Foto: dpa-Bildfunk



Der Chemieriese BASF überrascht mit unerwartet schwachen Zahlen. Wie reagiert der Markt?Der Chemieriese BASF hat am Freitagmorgen überraschend vorläufige Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2023 veröffentlicht, die sowohl unter den eigenen Prognosen als auch unter den Erwartungen der Analysten liegen. In fast allen Schlüsselbereichen verzeichnete die BASF-Gruppe Rückgänge. Im Vergleich zu den prognostizierten Umsatzerwartungen von 73 bis 76 Milliarden Euro erzielte BASF im Jahr 2023 einen Umsatz von etwa 68,9 Milliarden Euro. Dies stellt einen signifikanten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr dar, in dem der Umsatz 87,3 Milliarden Euro betrug. Analysten hatten mit einem durchschnittlichen …