Die Biotech-Investmentfirma BB Biotech hat im vergangenen Jahr erneut rote Zahlen geschrieben. Ein Hoffnungsschimmer war allerdings das vierte Quartal, das auf eine Trendwende hoffen lässt.Die anhaltenden Herausforderungen in der Biotechbranche setzten BB Biotech auch im Jahr 2023 unter Druck, sodass das Unternehmen das dritte Jahr in Folge mit einem Nettoverlust abschloss. Als Konsequenz wird die Dividende deutlich reduziert. Das Unternehmen will eine Dividende von 2,00 Franken je Aktie vorschlagen, was einer Rendite von fünf Prozent entspricht. Dies ist ein Rückgang gegenüber der Ausschüttung des Vorjahres von 2,85 Franken je Aktie. Trotz dieses anhaltenden Abwärtstrends verzeichnete BB …