Zürich - Der US-Kongress überprüft die Aktivitäten von ABB in China. Der Konzern bestätigte am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP einen entsprechenden Bericht von Bloomberg. Der schwedische Rundfunksender «Sverige Radio» hatte laut Bloomberg zunächst von einer Untersuchung berichtet, die im Zusammenhang mit möglicher Spionage und Sicherheitsbedrohungen stehe. So beliefere ABB nicht nur heikle US-Abnehmer wie das Verteidigungsministerium, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...