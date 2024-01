BASF steht im GJ23/Q4 vor Herausforderungen mit schwächer als erwarteten Ergebnissen aufgrund von Nachfragerückgängen und Kostensteigerungen, die durch den globalen Wirtschaftsabschwung und steigende Energiepreise im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine beeinflusst werden. Der Umsatz im GJ23 in Höhe von 68,9 Mrd. EUR fiel um 20% gegenüber dem Vorjahr und liegt damit unter den Konsens- und AlsterResearch-Prognosen. Die Ergebnisse des 4. Quartals (-9% gg. Vj.) deuten jedoch auf einen langsameren Rückgang hin, was den Optimismus für eine Rückkehr zum Wachstum im GJ24 erhöht. Das EBIT vor Sondereinflüssen fiel um 45% auf 3,8 Mrd. EUR und verfehlte damit die Ziele und Konsensschätzungen. BASF plant weitere Kostensenkungen mit Fokus auf Europa, nachdem die Investitionen bereits reduziert wurden. Trotz des verbesserten operativen Cashflows (8,1 Mrd. EUR) blieb die Profitabilität im GJ23 mit 225 Mio. EUR hinter den Erwartungen zurück. Strategische Maßnahmen, darunter der Verkauf von Tochtergesellschaften, sollen den finanziellen Druck mindern. Trotz der Herausforderungen halten die Analysten von AlsterResearch an ihrem BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 58,50 fest und erwarten ein potenzielles Wachstum im GJ24E. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/BASF%20SE





