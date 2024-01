Nicht einmal einen Monat ist es her, dass BASF den Verkauf seiner Tochter Wintershall DEA exklusive der Russland-Aktivitäten ankündigte. Als Käufer sollte dafür der britische Ölkonzern Harbour Energy auftreten. Doch die Pläne scheinen nun auf Widerstand zu stoßen.Anzeige:Bekanntlich ist Großbritannien nicht mehr Teil der EU und so würde BASF (DE000BASF111) Wintershall DEA an einen Käufer außerhalb der EU verkaufen. In solchen Fällten erlaubt die Außenwirtschaftsverordnung es der Bundesregierung, einen Verkauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...