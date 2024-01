NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Freitag an ihre jüngsten Kursgewinne anknüpfen. Wie schon am Donnerstag sollten die Kurse von der aktuell guten Stimmung in der Technologiebranche angetrieben werden. Zuletzt hatte die überraschend gute Geschäftsentwicklung des weltgrößten Halbleiterkonzerns TSMC für beste Laune in dem Sektor gesorgt.

Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den technologielastigen Index Nasdaq 100 0,77 Prozent höher auf 17 113 Punkte. Dieser dürfte damit seine Rekordjagd fortsetzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial wird 0,57 Prozent höher erwartet.

Unter den Technologiewerten dürften unter anderem die Papiere von Texas Instruments Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der Chipkonzern profitierte vorbörslich von einer Kaufempfehlung der Schweizer Großbank UBS. Analyst Timothy Arcuri verwies auf eine Befragung von Halbleiter-Einkäufern, die ihn optimistisch stimme für eine verbesserte Auftragslage, von der Texas besonders früh profitieren sollte. Die Aktien stiegen um 2,5 Prozent.

Trotz milliardenschwerer Katastrophenschäden steigerte der im Dow gelistete Versicherer Travelers überraschend seinen Gewinn im abgelaufenen Jahr. Davon angetrieben zogen die Papiere vorbörslich um gut vier Prozent an.

Die Anteilsscheine des Robotersauger-Anbieters iRobot hingegen sackten im vorbörslichen Geschäft um fast 35 Prozent ab. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, werde die geplante Übernahme des Robotersauger-Anbieters durch Amazon voraussichtlich von der Kartellbehörde der Europäischen Union blockiert. Die Aktien des Online-Riesen legten um knapp ein Prozent zu.

Um vorbörslich 15,5 Prozent nach oben ging es für die Papiere von Wayfair . Der Online-Einzelhändler hatte umfangreiche Stellenstreichungen angekündigt./la/tih

US0231351067, US4627261005, US8825081040, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, US89417E1091, 2455711, TW0002330008, US94419L1017