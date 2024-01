MUNICH (dpa-AFX) - BayWa AG (BYWG), a German trading, logistics, and supplementary services provider, announced on Friday that its supervisory board Chairman Klaus Lutz has resigned from the position, effective immediately.



Earlier, Lutz had served as the CEO of BayWa for fifteen years.



Currently, BayWa's stock is trading at 27.70 euros, down 0.72 percent on the XETRA.



