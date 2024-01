Karora Resources meldete das siebte Jahr in Folge ein Produktionswachstum und man erreichte im Jahr 2023 eine Rekordproduktion von 160.492 Unzen Gold und übertraf damit die Produktion des Jahres 2022 um über 26.000 Unzen und übererfüllte die selbst gesteckten Ziele. Auch mit Victoria Gold hat ein weiterer erfolgreicher Goldproduzent die Produktionszahlen vorgelegt. Im 4. Quartal 2023 produzierte man fast 42.000 Unzen Gold und im Gesamtjahr 2023 betrug die Produktion der Eagle Gold Mine 166.730 Unzen Gold. Unternehmen im Überblick: Karora Resources Inc. ? http://www.karoraresources.com ISIN: CA48575L1076 , WKN: A2QAN6 , FRA: 5RN1.F , TSX: KRR.TO Weitere Videos von Karora Resources Inc. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/karora-resources-inc/ Victoria Gold Corp. ? https://www.vitgoldcorp.com/ ISIN: CA92625W5072 , WKN: A2PVRH , FRA: VI9A.F , TSX: VGCX.TO , Valor: 51180022 Weitere Videos von Victoria Gold Corp. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/victoria-gold-corp/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Gold Production Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV