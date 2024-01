Juni statt März, Sommer statt Frühjahr - so schnell wie die Anleger Ende vergangenen Jahres ihre Zinssenkungserwartungen nach oben schraubten, so schnell werden sie jetzt von den Vertretern von Fed und EZB wieder eingefangen. Wie erwartet konnte und kann es der Geldpolitik nicht daran gelegen sein, dass die Märkte jetzt bereits einen dynamischen Zinssenkungszyklus in die Kurse einpreisen, denn dann wären zwei Jahre harter Kampf gegen die Inflation vielleicht umsonst gewesen. Nach den mahnenden Worten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...