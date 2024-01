Lange ging der Kurs von Newron Pharma steil aber seit dieser Woche befindet sich die Aktie im Rückwärtsgang. Der Kursrutsch bringt die Community in Wallung aber auch ein deutsches Pharmaunternehmen beschäftigt die Nutzer

In dieser Woche stand erneut die Newron Pharmaceuticals Aktie im Brennpunkt der wO Community. Die italienische Pharmafirma, die sich anschickt mit dem neuen Medikament "Evenamide" die Therapie von Schizophrenie zu revolutionieren, konnte in den vergangenen Wochen, nach Veröffentlichung einiger vielversprechender Studien zu Evenamide, einen sensationellen Kursverlauf verzeichnen. Alleine im laufenden Jahr stieg der Kurs um zwischenzeitlich mehr als 100% aber seit dieser Woche herrscht Katerstimmung in der wO-Community. Der Grund ist, dass der Kurs von Newron Pharma seit dem All Time High am 15.01. innerhalb weniger Tage um über 30% (Stand Freitag, 19.01.24) nachgegeben hat, und das obwohl keine neuen Studien oder Neuigkeiten zu Evenamide veröffentlicht wurden. Aufgrund dieser Achterbahnfahrt ist der Pharmawert mit über 600 Beiträgen in dieser Woche, die derzeit am heißesten diskutierte Aktie im wO-Forum. Hier ein paar Stimmen aus dem Newron-Thread:

Andy_der_zweitbeste macht sich keine Gedanken:

"Der Kursrückgang ist nicht auf schlechte News zurückzuführen. Wäre er das, dann würde ich mir Gedanken machen, weil er dann nachhaltig sein könnte, ist aber nicht so.

Die Faktenlage ist unverändert, bzw. seit Anfang Januar deutlich verbessert.

Das Kursrisiko ist durch die Anfang Januar präsentierten Ergebnisse gesunken."

Marvelfreak plagen Selbstzweifel:

"Schade, der Chart ist nun erst mal völlig im A…. Es macht hier einfach keinen Spaß mehr und ich ärgere mich gerade maßlos über mich selbst, dass ich zwischen 10-11 nicht die Reißleine gezogen, die schönen Gewinne genommen und mich aus der Aktie verabschiedet habe. Newron ist einfach nur ne Zockeraktie und dementsprechendes Klientel zieht sie an. Ich überlege gerade die verblieben 70 Prozent plus zu realisieren und mir den ganzen Mist nicht mehr zu geben."

Partisan0815 sieht alle Optionen:

"In dieser Branche ist alles möglich, großer Erfog oder Niederlage, selbst vorsätzliche Täuschung ist nicht auszuschließen!"

Fornax empfindet die Lage als sehr dubios:

"Auf dem Papier ist dies das klassische Pump and Dump Schema wie es die italienische Ndrangetha praktiziert."

Marvelfreak ist optimistisch:

"Beim nächsten Sprung nach oben werden wieder Teilgewinner realisiert, denn günstiger wirds immer wieder ??"

Zockerass hat Erfahrung:

"Normaler Ablauf - Jeder wo schön länger an der Börse handelt weiss wie ein Lizenz/Übernahme abläuft!

Kursschwankungen von 50% nach oben/unten gehören einfach dazu viele kleine Aktionäre haben geglaubt bei 10Fr. geht es nur noch nach oben.

Viele haben ein stop Limit gesetzt die holen sie alle ab zusätzlich sind noch leer Verkäufer unterwegs und schon geht der Kurs nochmals 10-15% tiefer.

Das wird sich bis die 008a Studienergebnisse vorliegen mehrmals wiederholen.??

Aber Achtung: man weiss nie was am nächsten Tag kommt positiv oder negativ! ??"

Fornax sieht die guten Seiten:

"Zurück auf Feld 1. Ganz schön hässlich was hier abgeht. Dafür kann man noch günstig aufstocken."

Habe mich sehr gewundert, dass das Ding nochmals einstellig wurde, aber war bei Santhera damals auch so, bevor dann die ersten 100% Schritte kamen. Bin gespannt auf das Weekend ??"

Deam85 betreibt HODL:

"Ja der Dampf der letzten Woche ist komplett verflogen. Wenn Weber erst im März News bringt kann ich hier noch einiges tiefer wieder gekauft werden.

Das wird hässlich und immer mehr bekommen Angst und schmeissen. So läuft das Spiel.

MEINE bekommen sie nicht!!!!! NEVER"

Newmannia wartet auf die guten News:

"Herrlich wie ohne Volumen der Kurs einbricht.

Aber das Ding fliegt, kommen da mal good News."

Sani60 ist fast schon Privatier:

"Wenn Eve noch eine Zulassung für Bipolare Störungen bekommt, dann haben wir einen Blockbuster im Quadrat. Kann sich jemand vorstellen was für einen Wert diese Aktien dann haben würde. Ja da kann ich mir ja fast jeden Wunsch erfüllen."

D4ywAlk3r ist skeptisch und zeitgleich optimistisch:

"Bin seit heute mit halber Zielposition drinnen... jetzt heißt es abwarten.

Für mich ist nicht primär der Wirkmechanismus interessant - eher die absurd kleine Marktkapa für einen Lead Kandidaten mit den Studienergebnissen in Phase III.

Abwarten... wobei ich dem Braten immer noch nicht ganz traue. Hoffe, dass das hier kein Enron (Pun-intended) wird."

partisan0815 ist Fatalist:

"Die letzten Daten waren top…was soll noch großartig negatives kommen? Und wenn wir alle verar…t wurden dann ist's halt so. Am Ende kann man eh nichts dran ändern."

Bananatrades ist euphorisiert:

Lasst euch von den Fakten Leiten! Trade of a lifetime!"

132427 glaubt an Newron:

"Ich glaube an Newron !!!!

Sorry wer von uns ist schon in der Lage dieses Casino zu durchschauen. […]ich nicht und 99% der Investierten auch nicht

Meinen größten Erfolg hatte ich durch viel Glück und Vertrauen in Indextrader24 bei OCUGEN

Deshalb wünsche ich uns immer viel Glück

Die Zeit war nie besser als jetzt, deshalb glaube ich an eine Bewertung von min. 1 Milliarde = ca. 56€ / Aktie ob nächste Woche, oder Ende März, oder Ende 2024 ist mir egal."

Auch eine deutsche Pharmafirma beschäftigt derzeit die wO-Community und der Grund liegt, ähnlich wie bei Newron Pharma, im derzeit stark negativen Kursverlauf. Die Rede ist von Evotec, dessen CEO Werner Lanthaler Anfang des Jahres überraschend aus persönlichen Gründen zurückgetreten war, was den Kurs der Aktie umgehend auf Talfahrt schickte. Zwar konnte sich der Kurs zwischenzeitlich stabilisieren, aber in dieser Woche gab die Aktie dann erneut um fast 15% nach. Die wO-Community schlussfolgert, dass der eigentliche Grund für Lanthalers Rücktritt in seinen Verstößen gegen das Wertpapierhandelsgesetz liegt (Lanthaler hatte es versäumt, Evotec Aktiendeals fristgerecht öffentlich zu machen) und macht Evotec mit über 300 Beiträgen seit Montag zur am zweitstärksten diskutierten Aktie in dieser Woche. Hier einige Stimmen zur Lage bei Evotec aus dem wO-Forum:

Chaecka ist enttäuscht aber trotzdem optimistisch

"Welch eine enttäusche Entwicklung von über 40 auf 14 Euro!

Dabei steigen die Umsätze jedes Jahr und auch die Ergebnisse sollen wieder steigen. Die Entwicklung ist also gut. Die konkreten Projekte und Aufträge hingegen kann ich schlecht beurteilen.

Der erste Nachkauf war (rückblickend) nicht vom Erfolg gekrönt."

Ich habe jetzt noch einmal nachgekauft und bin damit ausreichend investiert (Depotanteil ca. 3%).

Orkafisch sieht den Fehler bei Evotec:

"Tja, das es mangelhafte Kontrolle gab, scheint nun immer mehr Konsenz zu werden.

Schade, das ist etwas, was nicht hätte sein müssen."

Der Tscheche ist auf interessante Gerüchte gestoßen:

"Es gibt einen Podcast zum Thema beim Manager Magazin, den ich mir gerade anhöre. Interessanteste Infor für mich bis jetzt: Hinweise, dass Lanthaler keinerlei Abfindung bekommen hat (obwohl sein Vertrag ja noch sehr lange gelaufen wäre)."

Freiwilder sieht positiv in die Zukunft :

"So langsam scheint das Insiderthema verdaut zu sein. Hoffen wir dass jetzt schnell ein neuer CEO präsentiert wird und weiterhin gute Nachrichten kommen. Dann wird es auch schnell wieder nach oben gehen. Wie schon oft gesagt: Fundamental hat sich nichts geändert und 2024/25 sollen gute Jahre für Evotec werden."

Der Tscheche hat Verbesserungsvorschläge:

"EIGENTLICH müsste das alles so geregelt sein, dass die Vorstände jeweils zumindest zum Jahresende den jeweiligen Wertpapierbesitz rund um das Unternehmen nachweisen.

Allerdings hätte ich vor dem Hinweis darauf im Manager Magazin oder wo das war, dass das alles durch Ungereimtheiten bei der jährlichen Meldung von Lanthaler zum Aktienbesitz zu Stande gekommen ist, gar nicht gedacht, dass die Unternehmen auch nur die kleinsten Meldungen / Nachweise verlangen. Ich dachte immer, das Insider-Geschäfte-Melden läge immer vollständig unter Kontrolle der Insider."

Darauf merlinfonds:

"Ich denke mal, das wird auch der Grund sein, warum man von Evotec nichts hört.

Da die Kontrolle nicht so funktioniert hat, wie sie eigentlich sollte.

Das muss Herr Lanthaler gewusst haben, sonst wäre er doch so ein Risiko nicht eingegangen.

Hätte die Jährliche interne Kontrolle von Evotec funktioniert hätten solche Verstöße viel früher entdeckt werden müssen. Es wäre auch gar nicht erst versucht worden."

Athque geht davon aus, dass es erstmal weiter abwärts geht:

"Ich denke, die Aktie geht noch mit dem Gesamtmarkt weiter runter und ein erster Boden wird um die 12,50 sein. Auf jeden Fall ist die Aktie bereits jetzt zu günstig bewertet. Denn das Fehlverhalten lag ja nicht bei Evotec, sondern bei einem Vorstandsvorsitzenden

Charttechnisch könnte es sogar bis 9,80 gehen (glaube ich aber nicht).

Bin mir sicher, dass wir d. Jahr wieder Kurse >20 sehen werden."

Ulfred kennt sich mit Geschichte aus:

"Ich könnt gar nicht so viel fressen, wie ich....

In Panik verkaufen bringt jetzt aber auch nichts mehr. Immer wieder Österreicher, die den Deutschen in Suppe spucken."

Autor: Hardy Schilling, Head of Support & Community

Enthaltene Werte: DE0005664809,IT0004147952