Juni statt März, Sommer statt Frühjahr - so schnell wie die Anleger Ende vergangenen Jahres ihre Zinssenkungserwartungen nach oben schraubten, so schnell werden sie jetzt von den Vertretern von Fed und EZB wieder eingefangen. Wir sprechen mit Jürgen Molnar, Kapitalmarktexperte bei Robomarkets über die heißen Themen der vergangenen Woche. FR: Die Erwartungen an Zinssenkungen wurden Anfang des Jahres schnell revidiert. Waren Anleger zu optimistisch? Jürgen Molnar: Die schnelle Revision der Zinssenkungserwartungen ...

