Germany, Frankfurt, bull and bear bronze sculptures at Stock Exchange In den USA gehört die Billion zum guten Ton, wenn es um den Wert einer Tech-Firma geht. Werden Anleger mit den "Glorreichen Sieben" auch 2024 gut fahren? Liebe Leser, plus 49,6% Rendite- so ist der Saldo an Weihnachten 2023 für unser Markenwertportfolio Marathon. Diese Rendite konnten wir für unsere Abonnenten erzielen. Das Spannende aber - 2024 werden SIE unseren DIENST deutlich eher brauchen als 2023. 2023 war nicht allzu kompliziert. ...

