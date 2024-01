Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Die Krise für die Aktie von Mercedes-Benz setzt sich fort. Der Wert hat nach einer ersten Erholung zuletzt wieder deutlich nachgegeben. Am Freitag ging es um-1,2 % nach unten. Die Aktie hat damit die Chance verpasst, sich oberhalb von 60 Euro auf hohem und gutem Niveau zu halten. Vielmehr ist der Titel seit dem 1. Januar bereits um -5,5 % nach unten gelaufen. Die Branche insgesamt scheint sich wieder einer Krise zu nähern. Mercedes-Benz: Unverdrossen günstig Tatsächlich aber bleiben die Aussichten rein aus wirtschaftlicher Sicht für die kommenden Wochen sogar recht gut. Denn die Aktie ist und bleibt günstig. Der Wert weist gegenwärtig ein KGV von 4,6 für das abgelaufene Jahr 2023 auf. Im neuen Jahr wird ein KGV von 5,05 angenommen. Das kann nicht zu hoch sein. Denn auch die Dividendenrendite beträgt für das Jahr 2024 den Schätzungen nach aktuell 8,4 %. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Mercedes-Benz-Group-Analyse von 21.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Mercedes-Benz-Group jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Mercedes-Benz-Group Aktie Mercedes-Benz-Group: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

