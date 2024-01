Gute Nachrichten für die Verbraucher. Laut Stat. Bundesamt sind die dt. Erzeugerpreise im Jahr 2023 so stark gefallen wie zuletzt in der Finanzkrise 2009. Erzeugerpreise erlauben sehr gute Rückschlüsse für die Verbraucherpreisentwicklung, da ihrer statistischen Berechnung Preise von Waren zugrunde liegen, bevor sie in den Handel gelangen oder weiterverarbeitet ...

