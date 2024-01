Eilmeldung: Dieser Small Cap hat gerade einen Vertrag mit einem 100-Milliarden-Dollar-Unternehmen unterzeichnet

Anzeige / Werbung

SolarBank Corporation (ISIN:CA83417Y1088 - WKN: A3D1AL - SYM: GY2) ist eine Partnerschaft mit dem Fortune-100-Großkonzern Honeywell International eingegangen.

Finden Sie heraus, warum dieser Deal das Wachstum des Unternehmens fördern wird und voraussichtlich zu mehr als einer Verdoppelung des für das letzte Geschäftsjahr prognostizierten Umsatzes führen wird.

Der folgende Artikel ist eine bezahlte Werbung für die SolarBank Corporation. Bitte lesen Sie die zukunftsgerichteten Aussagen und den Haftungsausschluss am Ende dieses Artikels sorgfältig durch, um wichtige Details zu erfahren.

Dies könnte eine spannende Wachstumsstory sein…

SolarBank Corporation (ISIN:CA83417Y1088 - WKN: A3D1AL - SYM: GY2) hat einen Deal abgeschlossen, der den Umsatz des Unternehmens in die Höhe treiben könnte.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Solarbank drei separate gemeinschaftliche Solarprojekte errichten.

…Und sie hat einen Wert von über 41 Millionen $.

Um das in die richtige Perspektive zu rücken: SolarBank hat für das Geschäftsjahr 2023 eine Umsatzprognose von etwa 17 bis 20 Millionen $ abgegeben.

Mit diesem einen Vertrag könnte sich der Umsatz des Unternehmens also mehr als verdoppeln .

Wissen Sie, an welches andere Unternehmen dieses Wachstum erinnert? Nvidia (NVDA:NASDAQ).

Die Anleger von Nvidia konnten sich über einen Anstieg der Einnahmen des Unternehmens freuen, nachdem die Firma den KI-Boom anheizt…

In den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2024 ist der Umsatz von Nvidia im Vergleich zu den beiden¹

Im zweiten Quartal hat sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.²

Und die Marktkapitalisierung von Nvidia ist dieser Entwicklung gefolgt. Der Aktienkurs ist in diesem Jahr um 239 % gestiegen³ - und die Analysten an der Wall Street sehen hier noch mehr Raum für Wachstum.

Wie CNBC berichtet, erwartet ein Analyst von Elazar Advisors bis zum nächsten Jahr eine Verdreifachung des Aktienkurses von Nvidia und hält seine Wachstumszahlen sogar immer noch für "zu konservativ".4

Aber während Nvidia in aller Munde ist, sollten Sie vielleicht SolarBank Corporation (ISIN:CA83417Y1088 - WKN: A3D1AL - SYM: GY2) Ihre Aufmerksamkeit schenken.

SolarBank ist zwar nicht wie Nvidia im Bereich der künstlichen Intelligenz angesiedelt (vielmehr handelt sich es um ein Small-Cap-Unternehmen, das im Gegensatz zum Technologiesektor im Solarsektor tätig ist), aber auch SolarBank verzeichnet ein solides Umsatzwachstum.

Seit dem Börsengang des Unternehmens am 2. März 2023 hat sich seine Marktkapitalisierung mehr als VERVIERFACHT.5

SolarBank wurde außerdem vor Kurzem in den CSE25-Index aufgenommen. Das heißt, das Unternehmen ist gemessen an der Marktkapitalisierung eines der 25 größten Unternehmen an der Canadian Securities Exchange (CSE).

SolarBank ist derzeit das einzige Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, das zu den Top 25 der CSE gehört .6

Das könnte erst der Anfang sein, denn der Markt für erneuerbare Energien verzeichnet ein signifikantes Wachstum.

Derzeit stammen 79 % der gesamten Energieproduktion der USA aus fossilen Brennstoffen.

36 % entfallen auf Erdöl,

32 % auf Erdgas,

und 11 % auf Kohle.7

Nur schätzungsweise 13 % stammen aus erneuerbaren Energien.

Aber all das wird sich bald ändern…

Weißes Haus drängt auf eine zu 80 % aus sauberen Energiequellen gedeckte Stromversorgung in den USA bis 2030.8

Das bedeutet, dass eine komplette Umkehrung der Energiequellen erforderlich sein wird, was MILLIARDEN von Dollar an Infrastrukturinvestitionen erfordern wird.?

Doch das Weiße Haus hat nicht nur eine Anweisung erteilt, sondern auch die erforderlichen Mittel bereitgestellt, um dieses Ziel zu erreichen.

Tatsächlich hat das Weiße Haus eine beispiellose Summe von 369 Milliarden $ für saubere Energie vorgesehen. Diese Finanzspritze und die Steuergutschriften können eine echte Wende herbeiführen.

Einer der Hauptgründe, warum die Energieversorger noch nicht auf erneuerbare Energien umgestiegen sind, sind die damit verbundenen Kosten. Ein solcher Umstieg war schlichtweg zu teuer. Mit den jetzt zur Verfügung stehenden Milliarden Dollar zum Ausgleich dieser Kosten ändert sich jedoch die Anreizlage, sodass ein Umstieg auf grüne Energien nicht nur machbar, sondern auch realisierbar¹° und erstrebenswert ist.

Diese Mittel sind das "fehlende Puzzleteil" für die Unternehmen, um einen Wandel einzuleiten - und es wird erwartet, dass diese Mittel die amerikanische Energielandschaft, wie wir sie kennen, stark verändern werden.

SolarBank Corporation (ISIN:CA83417Y1088 - WKN: A3D1AL - SYM: GY2) ist ein renommierter Solarentwickler, -techniker, -errichter und -anlagenbetreiber. Das Unternehmen verfügt über einen festen Kundenstamm, zu dem auch Fortune-100-Unternehmen wie Honeywell gehören.

Honeywell und SolarBank verbindet eine langjährige Partnerschaft, die sich über 5 Jahre erstreckt.

Zuletzt hat SolarBank für Honeywell zwei schlüsselfertige "Behind-the-Meter"-(BTM; in etwa: hinter dem Zähler) -Solarstromprojekte im Bundesstaat New York fertiggestellt, bei denen SolarBank die Projektentwicklung von Anfang bis Ende übernommen hat, und zwar von der Standortwahl bis zum Bauabschluss.¹¹

Und jetzt hat Honeywell SolarBank für drei kommunale Solarstromprojekte mit einem Auftragswert von 41 Millionen $ im US-Bundesstaat New York beauftragt.

Die Beziehung zwischen Honeywell und SolarBank wächst weiter, und dies sind die bisher größten Projekte, die das Unternehmen für Honeywell errichtet… Der Bau dieser Projekte hilft Honeywell, seine Sanierungsziele zu erreichen, und fördert die ESG-Ziele des Konzerns. Dr. Richard Lu, Chief Executive Officer von SolarBank Corp.

Dieses neue Projekt mit Honeywell ist Teil einer größeren Welle von "gemeinschaftliche Solargärten", die von SolarBank entwickelt werden.

Gemeinschaftliche Solargärten sind ein Konzept, bei dem ungenutzte Grundstücke in einer Nachbarschaft genutzt werden, um Wohngebiete im ganzen Land mit preiswerter Energie zu versorgen.

Solargärten könnten zu einer langsamen Umstellung von regionalen Großkraftwerken auf kleine, örtlich begrenzte Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie beitragen.

Neben Solargärten hat die SolarBank Dutzende von BTM-Solaranlagen entwickelt.

Die von der SolarBank entwickelten Projekte erzeugen so viel Energie, dass das Unternehmen zu den 20 größten Solaranlagenentwicklern in den Vereinigten Staaten gehört.

Das Erfolgsrezept von SolarBank ist einfach: Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein komplettes Management von Solarprojekten. Von der Auswahl des Standorts über die Projektfinanzierung bis hin zum Bau und der Verwaltung der Anlagen - SolarBank kümmert sich um alles und das effizient von Anfang bis Ende.

Dieses einzigartige Fachwissen ist für potenzielle Firmenkunden äußerst wünschenswert, da es den Aufwand für sie verringert und ihre Effizienz erhöht.

Denn wie wir bereits angedeutet haben, setzten die amerikanischen Konzerne verstärkt auf "grün". Und das eröffnet weitere Chancen für SolarBank.

Die grüne Revolution der amerikanischen Konzerne könnte eine Chance für SolarBank (ISIN:CA83417Y1088 - WKN: A3D1AL - SYM: GY2) bieten

Im September 2019 drohten mehr als 1.500 Amazon-Mitarbeiter damit, die Arbeit niederzulegen, und forderten den Konzern auf, seine Umweltbelastung zu verringern. Der Streik und der zunehmende Druck der Verbraucher veranlassten den CEO von Amazon, Jeff Bezos, zu versprechen, dass Amazon bis 2040 Klimaneutralität erreichen wird.

Einige Monate später unterzeichneten über 2.000 Google-Mitarbeiter eine Petition, in der sie den Konzern aufforderten, mehrere Nachhaltigkeitsforderungen zu erfüllen, darunter die Verpflichtung, bis 2030 keine Kohlenstoffemissionen zu verursachen.¹² Google gab dem wachsenden Druck nach und setzte sich daraufhin ein Netto-Null-Ziel für 2030. Dies ist einer der aggressivsten Nachhaltigkeitspläne eines Tech-Giganten.¹³



In ähnlicher Weise hat sich Apple das Ziel gesetzt, in seiner Lieferkette bis 2030 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, und will bis zu diesem Zeitpunkt alle seine Produkte CO2-neutral machen!¹4

Das sind drei der größten Unternehmen der Welt, die sich in erheblichem Maße für saubere Energie einsetzen. Tatsächlich:

Unternehmen investieren Milliardenbeträge in den Markt für erneuerbare Energien

Google nutzt Solarkollektoren, um seine Rechenzentren und Büros auf der ganzen Welt mit Strom zu versorgen… und hat über Stromabnahmevereinbarungen eine Investition von 3,5 Milliarden $ getätigt, um mindestens 3.000 Megawatt Strom über 26 Solarprojekte zu beziehen.¹5

Amazon hat 379 Projekte im Bereich erneuerbare Energien, darunter 225 Dachflächen-Solarprojekte …¹6 und ist in aller Stille zum größten institutionellen Käufer von sauberer Energie…in der Welt geworden!¹7

In den letzten drei Jahren hat Amazon sage und schreibe 15,7 Gigawatt an Solar- und Windenergie gekauft - fünfmal so viel wie Google!

Die Angaben zu den Investitionen dieser Unternehmen in erneuerbare Energien sind lediglich Beispiele, und SolarBank bietet diesen Unternehmen derzeit keine Produkte oder Dienstleistungen an.

Und es sind nicht nur die Tech-Unternehmen, die in saubere Energie investieren. Auch einige der größten Öl- und Gaskonzerne der Welt nehmen Investitionen in erneuerbare Energien vor.



BP strebt für 2050 ein Netto-Null-Ziel an. Im Juni 2022 erwarb der Konzern einen Anteil von 40,5 % am Asian Renewable Energy Hub.

Und ExxonMobil hat kürzlich angekündigt, in den nächsten sechs Jahren mehr als 15 Milliarden $ in Initiativen zur Senkung von Treibhausgasemissionen zu investieren.18

Der Trend zu sauberer, erneuerbarer Energie ist eindeutig.

Die Angaben zu den Investitionen und Zielen dieser Konzerne in Bezug auf erneuerbare Energien sind lediglich Beispiele, und SolarBank bietet diesen Unternehmen derzeit keine Produkte oder Dienstleistungen an.

Sogar die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) unterstützt die Bewegung für saubere Energie.

Sie hat Regeln für die Offenlegung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekten (ESG) vorgeschlagen, die Unternehmen dazu verpflichten könnten, in ihren Registrierungserklärungen und Jahresberichten über klimabezogene Aspekte zu berichten. Diese Regeln sind derzeit nur ein Entwurf, sollten sie jedoch verabschiedet werden, wäre die Klimaberichterstattung nicht länger nur weitgehend freiwillig, sondern nähme eine standardisierte, zuverlässige und einheitliche Form für alle börsennotierten Unternehmen an.

Das bedeutet, dass die Umweltbilanz eines Unternehmens direkt neben dem Unternehmensergebnis des Unternehmens ausgewiesen werden könnte… wodurch Investitionen in erneuerbare Energien noch wichtiger werden.

Gemeinschaftliche Solarprojekte könnten SolarBank (ISIN:CA83417Y1088 - WKN: A3D1AL - SYM: GY2) für weiteres Wachstum positionieren

Der Inflation Reduction Act (IRA) erweitert den Zugang zu preiswerter Solarenergie, indem er Bundesanreize für bundesstaatliche und kommunale Behörden bietet, in gemeinschaftliche Solaranlagen zu investieren.

Bei gemeinschaftlichen Solargärten handelt es sich um kleinere Projekte, die entweder auf unbebauten Grundstücken oder auf Dachflächen von Gewerbebetrieben installiert werden. Sie erzeugen Strom und speisen ihn in das örtliche Stromnetz ein.

Je nach Größe des Gartens/der Anlage oder der Anzahl der Kollektoren können Dutzende oder sogar Hunderte von Mietern oder Gemeindemitgliedern eine Bezugsvereinbarung abschließen und mit dem Strom, der durch das Projekt erzeugt wird, Geld sparen.



Diese Gärten könnten ein wichtiger Bestandteil der zukünftigen Energieversorgung in Amerika werden. Zweiundzwanzig US-Bundesstaaten und Washington D.C. haben Richtlinien zur Förderung von gemeinschaftlichen Solaranlagen eingeführt. In 39 Bundesstaaten, Washington D.C. und Puerto Rico gibt es bereits solche Projekte.¹?

SolarBank geht davon aus, dass dies eine Wachstumschance ist, und ist dabei, sich als führendes Unternehmen in diesem Bereich zu etablieren. Das Unternehmen hat bereits Projekte in New York entwickelt, die mehr als 4.000 kommunale Solarstrombezieher versorgen, und plant für die kommenden Jahre weitere.

Passen Sie auf: Amerika steht an der Schwelle eines großen Wandels in seiner Energielandschaft. Und Unternehmen wie SolarBank Corporation (ISIN:CA83417Y1088 - WKN: A3D1AL - SYM: GY2) könnten davon in hohem Maße profitieren .

Wenn Sie also auf der Suche nach einer Gelegenheit sind, die Teil des "Großen Energiewandels" ist, sollten Sie SolarBank Corporation (ISIN:CA83417Y1088 - WKN: A3D1AL - SYM: GY2) genauer unter die Lupe nehmen.

Zum einen war die Nachfrage nach Solarenergie noch nie so groß wie heute… Zweitens investieren Konzerne große Summen, um "grüner" zu werden… Drittens verspricht der kürzlich verabschiedete Inflation Reduction Act t die bisher größte Investition der US-Regierung in saubere Energie… Und viertens will das Weiße Haus vorschreiben, dass bis 2030 80 % des Stroms in den USA aus sauberer Energie stammen soll - eine völlige Kehrtwende gegenüber den heutigen 13 %.

Die Solarenergie wird bei der Erreichung dieses Ziels eine Schlüsselrolle spielen, und Unternehmen wie SolarBank Corporation (ISIN:CA83417Y1088 - WKN: A3D1AL - SYM: GY2) könnten davon profitieren.

In den vier Monaten nach der Einigung der Regierung auf den IRA, sind die Aktienkurse der folgenden Unternehmen nach Angaben von Investors.com gestiegen:

Enphase Energy (ENPH) +37 %

Shoals Technology (SHLS) +46 %

Array Technologies (ARRY) +147 %

First Solar (FSLR) hat sich verdoppelt ²°

Die oben genannten Aussagen wurden zu dem Zeitpunkt gemacht, als der IRA ursprünglich vereinbart wurde, und die Performance dieser Aktien dient nur als Referenz und ist kein Indikator für die Aktienperformance von SolarBank.

Investor's Business Daily schreibt: "Solaraktien haben dank dieses neuen Gesetzes rosige Aussichten."²¹

Und sie sind nicht die einzigen, die den Solarmarkt für attraktiv halten…

Investmentbanken wie Goldman Sachs und Bank of America haben das Potenzial von Solarunternehmen hervorgehoben.

CNBC berichtet:

Die Bank of America glaubt, dass diese Solaraktie [First Solar] - die in diesem Jahr bereits um mehr als 60 % gestiegen ist - noch mehr Spielraum nach oben hat.

Auf Investing.com heißt es:

"Goldman Sachs sieht Potenzial für eine weitere 50%ige Rallye bei Solaraktien…"²³

Michelle Davis, Chefanalystin bei Wood Mackenzie, sagt: "Dies ist das erste Mal, dass die Branche eine Gewissheit für 10 Jahre hat."²4

Informieren Sie sich selbst über die Geschäftstätigkeit von SolarBank (ISIN:CA83417Y1088 - WKN: A3D1AL - SYM: GY2) und konsultieren Sie Ihren registrierten Anlageberater über die Eignung einer möglichen Investition in SolarBank.

Hauptgründe, die für SolarBank Corporation sprechen:

Erneuerbare Energien sind eine Lösung für die steigenden Energiekosten in Amerika. SolarBank Corporation ist in der Lage, zur Lösung der gestiegenen Energiekosten in Amerika beizutragen, indem es gemeinschaftliche Solargärten errichtet und Konzernen dabei hilft, ihre Ziele in Bezug auf saubere Energie zu erreichen. Die Solarenergie ist eine der wenigen großen Energiequellen, deren Kosten tatsächlich gesunken sind (85 % seit 2010) und jetzt bereits billiger ist als Gasenergie (um 33 %) - was sie zu einer intelligenten, kosteneffektiven Lösung für hohe Stromrechnungen macht. Ein Zukunftsmarkt mit einem prognostizierten Volumen von 607 Milliarden $. Es wird erwartet, dass sich der Solarenergiemarkt bis 2032 mehr als verdreifacht und in den nächsten acht Jahren 607 Milliarden $ erreichen könnte. SolarBank Corporation will sich einen Anteil an diesem Markt sichern. Der Inflation Reduction Act unterstützt die Branche. Amerika hat die größte staatliche Investition aller Zeiten in saubere Energie getätigt. Die Regierung hat 369 Milliarden $ für saubere Energie vorgesehen. Die Anreize für Privatpersonen, Unternehmen sowie staatliche und kommunale Behörden waren noch nie so groß, um in Solarenergie zu investieren. Die amerikanischen Konzerne setzen auf "grün". Die Nachfrage der Unternehmen nach Solarenergie nimmt zu! Der Druck auf die amerikanischen Konzerne, "grün" zu werden, steigt, und viele Unternehmen haben sich verpflichtet, in den kommenden Jahren Netto-Null-Ziele zu erreichen.

Sie sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass das Geschäft von SolarBank Corporation (ISIN:CA83417Y1088 - WKN: A3D1AL - SYM: GY2):

Das Unternehmen kann von den volatilen Bedingungen auf dem Solarmarkt und in der Branche beeinträchtigt werden; insbesondere kann die Nachfrage nach seinen Dienstleistungen zurückgehen, was zu einem Rückgang der Umsätze und Erträge führen kann.

Die Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmens hängt von der kontinuierlichen Verfügbarkeit von Finanzierungsvereinbarungen mit Dritten für das Unternehmen und seine Kunden ab, und der künftige Erfolg des Unternehmens ist teilweise an seine Fähigkeit geknüpft, die Pipeline seines Energiegeschäfts in mehreren Schlüsselmärkten zu erweitern;

Regierungen könnten Anreize und politische Unterstützungsprogramme für Solar- und Batteriespeicherkraft überarbeiten, reduzieren oder abschaffen, was zu einem Rückgang der Nachfrage nach den Dienstleistungen des Unternehmens führen könnte.

Die allgemeine Weltwirtschaftslage kann sich nachteilig auf die Betriebsleistung und das Betriebsergebnis des Unternehmens auswirken.

Die Entwicklung und der Betrieb von Solarprojekten setzen das Unternehmen verschiedenen Risiken aus, und die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, sind hart umkämpft und entwickeln sich schnell weiter.



Da das Ziel, CO2-neutral zu werden, Teil einer globalen Initiative ist, können Sie davon ausgehen, dass SolarBank in den kommenden Jahren in den Nachrichten bleiben wird.

Ziehen Sie also in Betracht, Ihren registrierten Broker oder Anlageberater anzurufen und ihm oder ihr diesen Bericht zu zeigen. Sprechen Sie dann über die neuen Möglichkeiten in der Solarbranche und insbesondere über SolarBank Corporation (ISIN:CA83417Y1088 - WKN: A3D1AL - SYM: GY2).

1.$20,699 million Q1 and Q2 2024 vs. $7,556 million Q1 and Q2 2023, and $7,449 Q3 and Q4 2023,

https://s201.q4cdn.com/141608511/files/doc_

financials/2024/Q2FY24/Rev_by_Mkt_Qtrly_Trend_Q224.pdf

2.https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-second-quarter-fiscal-2024#:~:text=NVIDIA%20(NASDAQ%3A%20NVDA)%20today,202%25%20from%20the%20previous%20quarter.

3.Dec 30, 2022 of $359.5 Billion vs. $1.217 Trillion August 30, 2023, https://ycharts.com/companies/NVDA/market_cap

4.https://www.cnbc.com/2023/08/23/nvidia-blowout-earnings-report-shows-chipmaker-grabbing-all-ai-profits.html

5.March 2, 2022 of CAD$50.45 million vs. August 30, 2023 of CAD$206.63M, https://ycharts.com/companies/SUNN.CX/market_cap

6.https://thecse.com/en/trading/market-activity/cse-indices

7.https://css.umich.edu/publications/factsheets/energy/us-renewable-energy-factsheet

8.https://www.cnbc.com/2021/04/26/white-house-pushing-for-80percent-clean-us-power-grid-by-2030.html

9.https://www.npr.org/2023/02/02/1148370220/biden-renewable-energy-goals

10.https://www.npr.org/2023/02/02/1148370220/biden-renewable-energy-goals

11.https://renews.biz/82349/solar-demand-set-to-soar-in-2023/

12.https://medium.com/@googworkersac/ruth-porat-497bbb841b52

13.https://medium.com/@googworkersac/ruth-porat-497bbb841b52

14.https://www.protocol.com/newsletters/climate/apple-supply-chain-clean-energy?rebelltitem=1rebelltitem1

15.https://www.environmentalleader.com/2022/05/google-has-invested-3-5-billion-in-renewable-energy-projects-worldwide/#:~:text=Indeed%2C%20power%20purchase%20agreements%2C%20or,That's%20a%20%243.5%20billion%20investment 16.https://www.aboutamazon.com/news/sustainability/amazon-expands-its-renewable-energy-projects-with-firsts-in-brazil-india-and-poland 17.https://www.aboutamazon.com/news/sustainability/amazon-extends-position-as-worlds-largest-corporate-buyer-of-renewable-energy 18.https://corporate.exxonmobil.com/news/newsroom/news-releases/2021/1109_why-we-are-investing-15-billion-in-a-lower-carbon-future 19.https://www.energy.gov/communitysolar/states-collaborative 20.https://www.investors.com/news/technology/solar-stocks-find-sure-footing/?src=A00220 21.https://www.investors.com/news/technology/solar-stocks-find-sure-footing/?src=A00220

22.https://www.cnbc.com/2022/10/31/bank-of-america-believes-this-outperforming-solar-stock-has-further-to-run.html

23.https://www.investing.com/news/stock-market-news/goldman-sachs-sees-potential-for-another-50-rally-in-solar-stocks-after-ira-432SI-2888387 24.https://www.seia.org/sites/default/files/2022-03/USSMI%20-%202021%20YIR%20ES.pdf

**WICHTIG! MIT DEM LESEN UNSERER INHALTE ERKLÄREN SIE SICH AUSDRÜCKLICH MIT DEM FOLGENDEN EINVERSTANDEN. BITTE SORGFÄLTIG LESEN**

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtet und haben einen zukunftsgerichteten Charakter. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen nicht auf historischen Tatsachen, sondern auf aktuellen Erwartungen und Projektionen zukünftiger Ereignisse und unterliegen daher Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören das potenzielle Wachstum des Geschäfts, der Umsätze und der Marktkapitalisierung der SolarBank Corporation (die "Emittentin") infolge einer kürzlich geschlossenen Vereinbarung und der laufenden Geschäftsbeziehung mit Honeywell International sowie der jüngsten Initiativen der US-Regierung in Bezug auf saubere Energien; dass die jüngsten Initiativen der US-Regierung in erheblichem Umfang Finanzmittel und Möglichkeiten für Unternehmen im Bereich der sauberen Energien, einschließlich der Emittentin, bereitstellen werden; dass staatliche Initiativen und verfügbare Finanzmittel für Infrastrukturen im Bereich der sauberen Energien dem Geschäft und den Wachstumsaussichten der Emittentin zugute kommen werden; dass andere namhafte Großunternehmen auch in Zukunft in Technologien für erneuerbare Energien investieren werden und dass dies der Geschäftstätigkeit und den Wachstumsaussichten der Emittentin zugute kommen wird; die Erwartungen hinsichtlich der Branchentrends und des allgemeinen Marktwachstums; die Wachstumsstrategien der Emittentin; die erwartete Energieerzeugung aus den Solarstromprojekten der Emittentin; die angestrebte und erwartete Verringerung der Kohlenstoffemissionen; Emissionen; der Erhalt von Anreizen für Solar- und andere grüne Energieprojekte; der erwartete Wert der Vereinbarungen und der laufenden Beziehung zu Honeywell; die Beibehaltung eines Vertrags über den operativen Betrieb und die Wartung der Projekte der Emittentin; der Umfang der Entwicklungspipeline der Emittentin; und Aussagen über die künftigen Geschäftspläne der Emittentin. Sie sollten den Haftungsausschluss des Emittenten in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen überprüfen, der in den Pressemitteilungen und anderen Offenlegungsdokumenten des Emittenten zu finden ist, die unter dem Profil des Emittenten auf Sedar+ unter www.sedarplus.ca abgelegt sind.

Obwohl der Herausgeber dieser Mitteilung der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken in Bezug auf volatile Markt- und Branchenbedingungen, in denen die Emittentin tätig ist; das Risiko, dass die Emittentin nicht in der Lage ist, die erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen zu erhalten; aufsichtsrechtliche Risiken in Bezug auf das Geschäft und den operativen Betrieb der Emittentin; die Unsicherheit in der Branche der Emittentin und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Fähigkeit der Emittentin, ihre Geschäftspläne erfolgreich umzusetzen; die Fähigkeit der Emittentin, die erforderliche Finanzierung zu angemessenen Bedingungen zu erhalten; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit der Emittentin, Management und qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten; Marktwettbewerb und konkurrierende alternative Technologien; Risiken in Bezug auf die von den Wettbewerbern der Emittentin angebotenen Produkte und Dienstleistungen; die Erwartungen in Bezug auf die Entwicklung und die Branchenakzeptanz von Solarenergie und alternativen Technologien; Risiken in Bezug auf die Beziehungen der Emittentin zu ihren Kunden, Dienstleistern und anderen Dritten, einschließlich Honeywell; dass staatliche Subventionen und Finanzierungen für erneuerbare und/oder Solarenergie möglicherweise nicht wie derzeit geplant fortgesetzt werden; ungünstige Marktbedingungen; mögliche Verzögerungen oder Planänderungen in Bezug auf die Geschäftspläne und den operativen Betrieb der Emittentin; dass das Geschäft und die Einnahmen der Emittentin möglicherweise nicht wie erwartet steigen; und dass die Geschäfts- und Betriebspläne der Emittentin möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht umgesetzt werden. Der Herausgeber dieser Mitteilung lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

RECHTLICHE HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

BEZAHLTE WERBUNG.

Diese Mitteilung ist eine bezahlte Werbung und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. HRK Holdings Inc. BC1260138 ist registriert bei 808-885 west georgia st., Vancouver BC, Canada V6C2G2 und seine Eigentümer, Manager, Mitarbeiter, verbundenen Unternehmen und Bevollmächtigten (zusammen "HRK Holdings") wurden von Think Ink Marketing beauftragt und bezahlt, das vom Emittenten für die Erstellung und Verteilung verschiedener Marketingmaterialien im Namen des Emittenten beauftragt und bezahlt wurde, einschließlich dieses Artikels sowie verschiedener digitaler und Video-Marketingmaterialien, Landing Pages, E-Mails, Online-Banner und Native Ads sowie Social Media Investor Marketing (die "Dienstleistungen"). HRK Holdings erhielt für die Dienstleistungen einen Gesamtbetrag von 10.600 USD in bar. Diese Entschädigung stellt einen erheblichen Konflikt mit der Unabhängigkeit des Unternehmens dar. Diese Mitteilung dient nur zu Unterhaltungszwecken. Investieren Sie niemals allein auf der Basis unserer Informationen.

AKTIENBESITZ. HRK Holdings ist Eigentümerin von Wertpapieren des Emittenten. Darüber hinaus kann HRK Holdings Aktien des Emittenten zu ihrem eigenen Vorteil jederzeit kaufen und verkaufen. Aus diesem Grund betonen wir, dass Sie eine umfassende Due-Diligence-Prüfung durchführen und den Rat Ihres Finanzberaters (Bank) oder eines registrierten Broker-Dealers einholen sollten, bevor Sie in Wertpapiere des Emittenten oder anderweitig investieren. Diese Beziehung stellt einen erheblichen Konflikt mit der Fähigkeit von HRK Holdings dar, unvoreingenommen zu sein. Daher sollte diese Mitteilung nur als kommerzielle Werbung betrachtet werden. Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Unterhaltungszwecken. Investieren Sie niemals ausschließlich auf der Basis dieser Informationen oder anderer von HRK Holdings gesendeter, geposteter oder veröffentlichter Informationen. Alle potenziellen Renditen, die in dieser Mitteilung, in einem der Newsletter von HRK Holdings oder auf der Website von HRK Holdings genannt werden, sind unpräzise und können auf Tagesend- oder Intraday-Daten beruhen. HRK Holdings hat den Hintergrund des Emittenten nicht gründlich geprüft.

HRK Holdings übernimmt keine Garantie für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in seinen Veröffentlichungen, in seinen Newslettern oder auf seiner Website. Die Informationen in solchen Veröffentlichungen, Newslettern oder auf der Website werden als zutreffend und korrekt erachtet, wurden jedoch nicht von unabhängiger Seite überprüft und ihre Richtigkeit wird nicht garantiert. Die Informationen stammen aus öffentlichen Quellen wie der Website des Emittenten und Pressemitteilungen, wurden jedoch in keiner Weise überprüft oder verifiziert, um sicherzustellen, dass die öffentlich verfügbaren Informationen korrekt sind.

KEIN ANLAGEBERATER. HRK Holdings ist in keiner Jurisdiktion registriert oder lizenziert, um Anlageberatung zu leisten oder Anlageempfehlungen zu geben.

FÜHREN SIE IMMER IHRE EIGENEN RECHERCHEN DURCH UND KONSULTIEREN SIE EINEN PROFESSIONELLEN ANLAGEBERATER (zB. Bank-, Finanz- oder Vermögensberater), bevor Sie eine Investition tätigen. Diese Mitteilung sollte nicht als Grundlage für eine Investition verwendet werden.

ENTSCHÄDIGUNG/HAFTUNGSFREISTELLUNG. Indem Sie diese Mitteilung lesen, erklären Sie sich mit den Bedingungen dieses Haftungsausschlusses einverstanden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Entbindung der HRK Holdings, ihrer verbundenen Unternehmen, Abtretungen und Rechtsnachfolger von jeglicher Haftung, Schäden und Verletzungen aufgrund der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen. Sie garantieren weiterhin, dass Sie allein für alle finanziellen Ergebnisse verantwortlich sind, die sich aus Ihren Investitionsentscheidungen ergeben.

RISIKO VON INVESTITIONEN. Das Investieren ist von Natur aus riskant. Sie haben zwar die Möglichkeit, Gewinne zu erzielen, aber wenn Sie investieren, gehen Sie ein Risiko ein. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, wenn Sie in eine beliebige Art von Wertpapieren investieren wollen. Handeln Sie nicht mit Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Es wird keine Gewährleistung dafür übernommen, dass ein Konto Gewinne oder Verluste erzielt, die denen entsprechen, die in den Veröffentlichungen, Newslettern oder auf der Website von HRK Holdings genannt werden. Die in der Vergangenheit erzielte Performance eines Handelssystems oder einer Methode ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Alle in den Veröffentlichungen, Newslettern oder auf der Website von HRK Holdings besprochenen Trades, Muster, Charts, Systeme usw. dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht als spezifische Beratungsempfehlungen zu verstehen. Alle vorgestellten Ideen und Materialien sind ausschließlich die persönliche Meinung des Autors und spiegeln nicht zwangsläufig die Meingung des Herausgebers wider.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf der Firmenwebsite!

Enthaltene Werte: US4385161066,US67066G1040,CA83417Y1088