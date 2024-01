AT&S hat am Freitag die Prognose für den Umsatz im laufenden Geschäftsjahr 23/24 nach unten angepasst und erwartet nun einen Jahresumsatz von 1,6 Mrd. Euro (zuvor: zwischen 1,7 und 1,9 Mrd. Euro). Die um Anlaufkosten bereinigte EBITDA-Marge wird in der erwarteten Bandbreite zwischen 25 und 29 Prozent liegen, so das Unternehmen. Begründet wird dies mitunter mit hohen Lagerständen bei Kunden sowie dem Preisdruck. Aktuelle Daten zahlreicher Marktanalysten würden aber AT&S' interne Einschätzung bestärken, dass sich ab der zweiten Hälfte 2024 das Marktumfeld auf Erholung und Wachstumskurs einschwenken sollte. CEO Andreas Gerstenmayer: "Es ist nach wie vor unser klares Ziel, dass AT&S unter den Top 3 Unternehmen am globalen Markt ...

