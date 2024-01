Die Aktie des Münchner Versicherers hat am Freitag auf Schlusskursbasis ein neues Mehrjahreshoch markiert und damit die Basis für weitere Kursgewinne gelegt. Die Allianz profitiert in erster Linie von der Aussicht, dass Zinssenkungen wahrscheinlich erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen werden, als sie derzeit eingepreist sind."Meine Prognose lautet, dass die EZB alle geldpolitischen Rahmenbedingungen unverändert lassen wird", so die Annahme von von Tomasz Wieladek, Chef-Volkswirt für Europa ...

