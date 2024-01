EQS-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Kooperation

IBU-tec schließt Kooperationsvereinbarung mit LANXESS / Entwicklung eines europäischen Eisenoxidprodukts für LFP-Batteriematerial



23.01.2024

Corporate News IBU-tec schließt Kooperationsvereinbarung mit LANXESS / Entwicklung eines europäischen Eisenoxidprodukts für LFP-Batteriematerial Aufbau einer europäischen Wertschöpfungskette im Visier

Einsatz des europäischen Eisenoxids in IBU-tec Batteriematerialien geplant

Verbesserter CO2-Fußabdruck durch den Einsatz lokaler Rohstoffe

Weitere gemeinsame Aktivitäten im Bereich LFP-Batteriematerialien und entlang der Wertschöpfungsketten von IBU-tec und LANXESS vereinbart Weimar, 23. Januar 2024 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) hat eine Kooperationsvereinbarung mit dem Spezialchemie-Konzern LANXESS geschlossen. Demnach werden IBU- tec und LANXESS gemeinsam ein innovatives europäisches Eisenoxidprodukt als wichtigen Bestandteil zur Herstellung von verbessertem LFP-Batteriematerialien entwickeln. Die aus der Entwicklung hervorgehenden Patente werden gemeinschaftlich von LANXESS und IBU-tec angemeldet. Die aktuelle Vereinbarung zwischen IBU-tec und LANXESS bildet zudem den Auftakt für weitere gemeinsame Aktivitäten für die Entwicklung von innovativen europäischen Batteriematerialien der Zukunft. LANXESS betreibt in Deutschland eine der weltweit größten Produktionsanlagen für synthetische Eisenoxide und zählt zu den weltweit führenden Herstellern. Das innovative Eisenoxidprodukt von IBU-tec und LANXESS wird gezielt für die LFP-Produktion in Europa hergestellt. Aktuell werden Rohstoffe solcher Art noch vornehmlich aus China bezogen. Durch den Bezug des Eisenoxids aus Deutschland verbessert sich der CO2-Fußabdruck deutlich. Die Zusammenarbeit zwischen IBU-tec und LANXESS trägt so zum Aufbau einer nachhaltigen und weitestgehend europäischen Wertschöpfungskette bei. IBU-tec wird das Eisenoxidprodukt in seinen eigenen Batteriematerialien einsetzen. Jörg Leinenbach, CEO von IBU-tec: "Mit LANXESS gewinnen wir einen der großen, global aufgestellten Chemiekonzerne als einen starken Partner im Batteriebereich. Mit der gemeinsamen Produktentwicklung bündeln wir unser Know-how und werden die Entwicklung des europäischen LFP-Batteriemarkts vorantreiben und eine unabhängige Wertschöpfungskette etablieren. Wir sehen die Kooperation als wichtigen Schritt auf dem Weg zur Markterschließung. Über weitere Materialentwicklungen im Batteriebereich mit neuen Anwendungsmöglichkeiten wird IBU-tec am 29. Januar informieren." Michael Ertl, Leiter Geschäftsbereich Inorganic Pigments bei LANXESS: "Als derzeit einziger europäischer Hersteller von LFP-Kathodenmaterialien ist IBU-tec für uns der ideale Partner zur Entwicklung des neuen Materials, das eine Schlüsselkomponente für Batterien in E-Autos und stationäre Energiespeicher ist. Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Aufbau einer europäischen Wertschöpfungskette im Bereich der Batteriematerialien."

Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Kontakt

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42-44

60322 Frankfurt

t +49 69 905505-52

IBU-tec@edicto.de



