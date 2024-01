Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Börsenradio Live-Blick, Mo, 22.01.24 - Märkte im Plus, Commerzbank mit Volumen unter Druck, Covestro oje, Gold&Co mit Kilopreis in EuroEs ist dies ein vierter Testbericht auf audio-cd.at für den neuen täglichen Live-Blick Mittagsbericht Deutschland/Österreich im "Börsenradio to go"-Podcast, Sprecher ist audio-cd.at-Host Christian Drastil. Am 22.01. ca. 13:OO Uhr sah es so aus:- Leichtes Plus in DAX und ATX- Gewinner und Verlierer: Zalando gesucht- Commerzbank unter Druck und das mit Volumen- Covestro schreibt nach wie vor eigene Negativ-Geschichte- Allianz und Deutsche Börse im Fokus- RWE bei wikifolio gesucht- wer 2024 bisher All-time-Highs verbuchen konnte- Österreich: ...

