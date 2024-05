Diese Woche ist es soweit, die Commerzbank wird am Mittwoch ihre Zahlen zum ersten Quartal vorstellen. Damit ist das Bankhaus relativ spät dran, denn viele europäische Konkurrenten haben bereits ihre Bücher geöffnet. Auch die polnische Commerzbank-Tochter präsentierte Ende letzter Woche ihr Zahlenwerk, was aufhorchen ließ.Die mBank in Polen ist seit einigen Jahren mit hohen Rückstellungen belastet, die Entschädigungen für bestimmte Hypothekenkredite betreffen. So wurden vor einiger Zeit in Polen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...