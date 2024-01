Biel - Die Uhren von Omega, Longines oder Swatch waren auch 2023 gefragt: Die Swatch Group steigerte den Umsatz, spürte aber wie auch andere Industriefirmen starken Gegenwind an der Währungsfront. Im unsicheren Umfeld investiert der Konzern unbeirrt grosse Summen in die Zukunft des Geschäfts. Währungseinbussen kosteten Swatch im vergangenen Jahr mehr als eine halbe Milliarde Franken an Umsatz, teilte Konzern am Dienstag mit. Denn die «rapide Erosion» ...

