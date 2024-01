Kämpers Börse nun auch bei YouTube. In der ersten Folge sprechen wir über Tesla. Was wird das Unternehmen im Bereich Robotik und KI in diesem Jahr auf die Beine stellen können? Kann der Konzern rund um Elon Musk mit dem Preiskrieg der Chinesen mithalten? Den börsentäglichen Podcast von Kämpers Börse ...