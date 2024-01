Die Rekordjagd an den US-Märkten machte sich mit etwas Verzögerung auch an den hiesigen Märkten breit. Der DAX konnte zwar noch keine neuen Höchststände erreichen, aber doch um ein gutes Stück zulegen. Der Blick auf die Einzeltitel zeigt zudem viele Gewinner, und das teils auch bei Papieren, die zuvor schwer unter Druck geraten waren.Anzeige:Relativ überraschend kam es zu einer Erholung bei der Aktie von Plug Power (US72919P2020). Um gleich elf Prozent konnte der Titel sich in die Höhe schrauben, welches in der vergangenen ...

