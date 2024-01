Kurssprung bei den Aktien von Siemens Energy: Das Münchener Unternehmen hatte gestern Abend Zahlen vorgelegt, die besser als an der Börse erwartet ausgefallen sind. Am Mittwochvormittag liegt der Titel im XETRA-Handel 10,67 Prozent im Plus bei 13,74 Euro und kann damit seine im Oktober am Baissetief bei 6,402 Euro begonnene Kurserholung weiter fortsetzen. ...

