Hansen Technologies (ASX:HSN), ein weltweit führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche, gibt eine Erweiterung seiner Partnerschaft mit dem finnischen Energieunternehmen EPV Energy bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung wird EPV die modularen Funktionen von Hansen Trade nutzen, indem das Unternehmen seine Nutzung dieser Handelslösung auf den Handel im aFRR- und FCR-Markt ausweitet. Diese Ausweitung baut auf der derzeitigen Nutzung von Hansen Trade für den Intraday-Handel, den Day-Ahead-Handel und den Handel auf dem Markt für Regelenergie (mFRR) durch EPV auf.

Die aFRR- und FCR-Lösungen innerhalb von Hansen Trade werden es EPV ermöglichen, seine Ressourcen wie Batteriespeicher, elektrische Heizkessel und andere Kraftwerke auf Nebenmärkten zu betreiben und zu automatisieren. Mit Hansen Trade wird EPV künftig in der Lage sein, auf allen physischen Handelsplätzen zu agieren, unter anderem auf den Intraday- und Day-Ahead-Märkten der Strombörse Nord Pool sowie auf den mFRR-, aFRR-, FCR- und FFR-Märkten.

Mika Luoto, Head of Operations bei EPV, kommentierte: "Im Laufe der Jahre hat das unermüdliche Engagement von Hansen für die Produktentwicklung unsere Erwartungen stets übertroffen. Und genau dieses Vertrauen in die außergewöhnliche Qualität von Hansen hat uns nun veranlasst, unsere Partnerschaft auf alle unsere Zielmärkte auszuweiten. Unsere kontinuierlichen Investitionen in hochmoderne Anlagen wie elektrische Heizkessel in Fernwärmesystemen und Batteriespeicher zeigen, dass wir erkannt haben, wie wichtig es ist, das Potenzial der Flexibilität voll auszuschöpfen. Hansen Trade hat uns zweifellos entscheidend dabei geholfen, Anpassungsfähigkeit auf verschiedenen Märkten zu erreichen."

David Castree, Chief Customer Officer bei Hansen, kommentierte: "Wir freuen uns über die Ausweitung unserer Geschäftsbeziehung mit EPV zu der bereits das Zählerdatenmanagement für das Fernwärmegeschäft von EPV gehört und die positive Resonanz auf unsere Energiehandelslösung in der Region. Die Intensivierung unserer Geschäftsbeziehung und die Erweiterung der funktionalen Anwendung von Hansen Trade sind ein eindrucksvoller Beweis für die dynamische modulare Architektur und die vielseitige Konfigurierbarkeit unseres Produkts. Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktkräfte und der sich verändernden regulatorischen Rahmenbedingungen in Nordeuropa versetzt Hansen Trade Unternehmen wie EPV in die Lage, ihre Geschäfte mit bislang unerreichter Agilität und Zuversicht zu führen."

Als Teil der Hansen Suite for Energy Utilities und als Cloud-basierte SaaS-Lösung erfüllt Hansen Trade sämtliche Anforderungen des sich entwickelnden Energiehandelsmarktes in Bezug auf Flexibilität und Skalierbarkeit.

Über Hansen

Hansen (ASX: HSN) ist ein weltweit führender Software-Anbieter und Dienstleistungen für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche. Mit seinem preisgekrönten Softwareportfolio unterstützt Hansen Kunden in über 80 Ländern dabei, neue Produkte und Dienstleistungen zu erstellen, zu verkaufen und anzubieten, Kundendaten zu managen und zu analysieren sowie kritische Prozesse im Bereich Umsatzmanagement und Kundenservice zu steuern.

Über EPV

EPV Energy erzeugt und beschafft Strom und Wärme für seine Aktionäre, finnische Energieunternehmen. EPV Energy hat 70 Jahre Erfahrung in der verantwortungsvollen Energieerzeugung. Wir setzen entschlossen und zielgerichtet auf eine emissionsfreie und zuverlässige Energieerzeugung. Wir bei EPV Energy haben unsere Angebotspalette im Bereich der Energieerzeugung stark verbessert und dadurch die Kohlendioxidemissionen erheblich reduziert. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis 2030 eine klimaneutrale Stromerzeugung zu erreichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.epv.fi/en/

