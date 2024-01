An der Börse heißt es weiter: Die Hausse nährt die Hausse - vor allem bei Technogie-Aktien. Netflix sorgt mit seinen starken Nutzerzahlen zusätzlich für gute Stimmung bei den Anlegern. Vorbörslich notieren etliche Titel aus dem Sektor im Plus. Nicht zu bremsen: der AKTIONÄR-Depotwert Super Micro Computer.Super Micro Computer wird nach wie vor von den starken Quartalszahlen getragen, die das Unternehmen in der vergangenen Woche vorgelegt hat. Der Konzern hat nach vorläufigen Berechnungen im zweiten ...

