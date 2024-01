Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA1348521024 Nord Precious Metals Mining Inc. 24.01.2024 CA65558V1004 Nord Precious Metals Mining Inc. 25.01.2024 Tausch 1:1

US76135L3096 Revelation Biosciences Inc. 24.01.2024 US76135L5075 Revelation Biosciences Inc. 25.01.2024 Tausch 30:1

CA72583B1094 Pivotree Inc. 24.01.2024 CA72583H1064 Pivotree Inc. 25.01.2024 Tausch 1:1

US45773H2013 Inovio Pharmaceuticals Inc. 24.01.2024 US45773H4092 Inovio Pharmaceuticals Inc. 25.01.2024 Tausch 12:1

