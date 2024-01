Bayer: Anleger bleiben verunsichert!

Zulassung für Eyla in China?

Bayer (BAYN)- ISIN DE000BAY0017

Konzernaufspaltung bei Bayer? Rückblick

Ein Kursverlust von 38 Prozent ist schon mal eine Hausnummer. Es könnte jedoch weitergehen. Das Wertpapier klemmt unter den fallenden gleitenden Durchschnitten und könnte mit dem nächsten Abverkauf beim Tief vom 29. November landen.

Bayer-Aktie: Chart vom 24.01.2024, Kürzel: BAYN, Kurs: 32.652 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Bayer könnte auf dem chinesischen Markt einen bedeutenden Erfolg erzielen, indem sie mit ihrer hochdosierten Formulierung des Augenmedikaments Eylea auf Zustimmung stoßen. Angesichts der bereits erfolgten Zulassungen in den USA, Europa und Japan positioniert sich Eylea, welches 2022 mit einem Umsatz von 3,2 Milliarden Euro zu Bayers umsatzstärksten Präparaten zählte, auch in China als vielversprechende Behandlungsoption für Augenerkrankungen. Der Leverkusener Chemiekonzern wird allerdings für 2023 wohl rote Zahlen melden. Boss Bill Anderson plant eine massive Stellenkürzung. Auch eine Aufspaltung des Unternehmens steht zur Diskussion. Genauere Informationen wird es wohl am 5. März geben, an dem Bayer seinen Kapitalmarkttag abhält und die präzisen Zahlen für das abgelaufene Jahr nennen wird.

SETUP

Für unser Short Setup setzen wir Leerverkaufstrigger und Stop Loss unter- und oberhalb der letzten drei Tageskerzen. Kursziel ist das oben genannte Pivot-Tief. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Bayer ist bärisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in BAYN.

Veröffentlichungsdatum: 25.01.2024

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.