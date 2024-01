Unterföhring (ots) -- 2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern - FC Schalke 04 am Freitagabend ab 18:00 Uhr und Fortuna Düsseldorf - FC St. Pauli am Samstagabend ab 20:00 Uhr live- Didi Hamann und Michael Leopold melden sich am Samstag ab 14.00 Uhr mit dem "tipico Countdown" und den Nachmittagsspielen der Bundesliga- Das "tipico Topspiel der Woche" in Leverkusen im Anschluss ab 17.30 Uhr mit Tabea Kemme, Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann- Exklusiv mit Sky Q: Augsburg - Bayern, Leverkusen - Gladbach und Düsseldorf - St. Pauli in UHD/HDR, das Bundesliga-Topspiel zusätzlich in Dolby-Atmos®- Die 2. Bundesliga von Freitag bis Sonntag live, unter anderem mit Hamburger SV - Karlsruher SC am Sonntagmittag- Die Bundesliga und 2. Bundesliga live auf Sky (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA)Unterföhring, 25. Januar 2024 - Der FC Bayern bleibt an Spitzenreiter Leverkusen dran. Das Nachholspiel gegen Union Berlin entschieden die Münchner mit einem 1:0-Arbeitssieg für sich und stellten den alten vier Punkte Rückstand wieder her. Nach der überraschenden 0:1-Heimpleite gegen Bremen darf sich die Tuchel-Elf keine weiteren Patzer mehr erlauben, zu konstant spielt der Konkurrent aus dem Rheinland. In Augsburg tat sich der FCB in jüngster Vergangenheit jedoch schwer - die letzten beiden Liga-Duelle in der WWK-Arena gingen jeweils verloren.Ab 14:00 Uhr stimmen Sky Experte Didi Hamann und Moderator Michael Leopold die Zuschauer*innen auf den Bundesliga-Samstag ein. Dann stehen sich u. a. auch der VfB Stuttgart und RB Leipzig gegenüber. Die Schwaben - aktuell auf Rang drei - haben ihre beiden Bundesliga-Partien im noch jungen Jahr 2024 verloren und dennoch Grund zum Jubeln. In dieser Woche wurde bekannt, dass die Porsche AG als Investor in die Profifußball-AG des VfB einsteigen darf, da die bis dahin noch notwendige Zustimmung der DFL nun erfolgte. Den Stuttgartern bieten sich ab Sommer für zukünftige Transferplanungen somit völlig neue Möglichkeiten.Leverkusen gegen Gladbach am SamstagabendBayer Leverkusen bleibt in der Bundesliga das Maß aller Dinge. Nach dem Last-Minute-Sieg in Augsburg bewies die Werkself erneut Moral und drehte die Partie in Leipzig zu einem 3:2-Auswärtserfolg. Das Team von Xabi Alonso trifft nun auf den Nachbarn vom Niederrhein, Borussia Mönchengladbach. Die zuletzt harmlosen Fohlen verloren am vergangenen Sonntag zu Hause gegen Augsburg und benötigen eine deutliche Leistungssteigerung, um beim Tabellenführer zu bestehen.Ab 17:30 Uhr begrüßen die Sky Experten Tabea Kemme und Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer zum "tipico Topspiel der Woche" in Leverkusen.Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.Alles rund um den Spieltag bei Sky SportEröffnet wird der Bundesliga-Samstag um 9:00 Uhr von "Guten Morgen Fans!", dem Frühstücksfernsehen für Sportfans auf Sky Sport News.Auch an den übrigen Tagen des Spieltags sowie davor und danach präsentiert Sky Sport das volle Bundesliga-Programm. Los geht es am Donnerstagnachmittag um 15:30 Uhr mit "Erste 11 - so könnten sie spielen" auf Sky Sport News. Im neuen Format werden vor jedem Bundesliga-Spieltag mögliche Startaufstellungen diskutiert und analysiert. Am Abend ab 20:00 Uhr blickt Moderator Jan Henkel in der Taktik-Challenge "Matchplan" mit Hannes Wolf und Thomas Reis genauer auf die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Am Freitag meldet sich ab 22:00 Uhr "Deine Vorschau", in deren Anschluss ab 22:30 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FSV Mainz 05 gezeigt wird.Am Sonntag ab 16:30 Uhr beginnt "Dein Fußball Sonntag - Die Show" mit Yannick Erkenbrecher und Mirko Slomka. Im Verlauf der Sendung werden in "Highlights XXL" direkt nach Abpfiff ausführliche Zusammenfassungen der Bundesliga-Sonntagsspiele gezeigt, ab 17:30 Uhr die der Partie zwischen Union Berlin und dem SV Darmstadt und ab 19:30 Uhr die von Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum.Um 18:00 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr die Zuschauer*innen zur Fußballdebatte "Sky90", in der dieses Mal unter anderem Heribert Bruchhagen und Sky Experte Didi Hamann zu Gast sind. Komplettiert wird der Bundesliga-Spieltag bei Sky Sport am Montagabend ab 18:30 Uhr von "Glanzparade - Die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" sowie der täglichen Berichterstattung auf dem Sportnachrichtensender Sky Sport News.Die 2. Bundesliga mit Lautern gegen Schalke und Düsseldorf gegen St. PauliZu einem Duell zwischen zwei kriselnden Traditionsvereinen kommt es am Freitagabend auf dem Betzenberg. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt den FC Schalke 04. Während Lautern zuletzt gegen St. Pauli die siebte Niederlage in Folge hinnehmen musste, auf Platz 15 rangiert und nur einen Punkt Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz hat, befinden sich die Schalker mit lediglich zwei Zählern mehr auf Rang 14 - Königsblau verlor am vergangenen Spieltag zu Hause gegen den HSV. Entsprechend wird im Fritz-Walter-Stadion unter Flutlicht mit rund 50.000 Zuschauern eine ganz besondere Atmosphäre herrschen.Ebenfalls wird beim Topspiel am Samstagabend zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC St. Pauli kein Platz frei bleiben, zur Freude der Fans handelt es sich hierbei um das zweite von drei angekündigten Gratis-Spielen der Fortuna. Dank des Patzers von Holstein Kiel haben die Kiezkicker die Tabellenführung wieder übernommen und reisen mit breiter Brust zum aktuell Fünftplatzierten ins Rheinland.Die Bundesliga und mit Sky oder WOW live erlebenDie Übertragungen der Bundesliga und 2. Die Übertragungen der Bundesliga und 2. Bundesliga sind mit Sky für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Exklusiv mit Sky Q stehen zudem das "tipico Topspiel der Woche" sowie ein ausgewähltes Spiel des Nachmittags live auch in UHD/HDR zur Verfügung. Das Topspiel am Samstagabend präsentiert Sky Sportdarüber hinaus mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®. Der neue Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.Das Bundesliga-Wochenende bei Sky:Donnerstag:15:30 Uhr: "Erste 11 - so könnten sie spielen" auf Sky Sport News20:00 Uhr: "Matchplan" zu Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport NewsFreitag:18:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga 1 bis 321:00 Uhr: "Meine Geschichte - das Leben von Fiete Arp" auf Sky Sport Bundesliga22:00 Uhr: "Deine Vorschau" auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga22:30 Uhr: "Highlights XXL" mit Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz auf Sky Sport BundesligaSamstag:9:00 Uhr: "Guten Morgen Fans!" auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga12:30 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 2 bis 514:00 Uhr: "tipico Countdown" + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga15:15 Uhr: FC Augsburg - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD15:15 Uhr: VfB Stuttgart - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 315:15 Uhr: Werder Bremen - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 415:15 Uhr: VfL Wolfsburg - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 515:15 Uhr: TSG Hoffenheim - 1. FC Heidenheim auf Sky Sport Bundesliga 615:15 Uhr: Sky Sport Fantasy auf Sky Sport Bundesliga 717:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 217:30 Uhr: "tipico Topspiel der Woche" Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 320:00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel Fortuna Düsseldorf - FC St. Pauli auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD21:15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport BundesligaSonntag:9:00 Uhr: "Guten Morgen Fans!" auf Sky Sport News13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 416:30 - 20:15 Uhr: "Dein Fußball Sonntag - Die Show" auf Sky Sport Bundesliga16:45 - 17:15 Uhr: "100% Fußball" auf Sky Sport Bundesliga17:30 - 18:00 Uhr: "Highlights XXL" mit 1. FC Union Berlin - SV Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga18:00 - 19:30 Uhr: "Sky90 - die Fußballdebatte" auf Sky Sport Bundesliga19:30 - 20:00 Uhr: "Highlights XXL" mit Borussia Dortmund - VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga23:00 Uhr: "Bundesliga kompakt" auf Sky Sport BundesligaMontag:18:30 Uhr: "Glanzparade - die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" auf Sky Sport BundesligaÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. 