Königshof München, Hotelzimmer, Bild: MHP Hotel AG Die Hotellerie kommt nach den schwierigen Corona-Jahren wieder in Schwung. Vor allem gefragt: Premium- und Luxushäuser - wie diejenigen der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24). Zahlen für Q4/2023 sehen eine Auslastung auf Rekordniveau von 76%, Umsatzsteigerungen von 9% auf 37,2 Mio EUR. Dazu die prestigeträchtige Eröffnung des Königshofs in München, die den Hotels der MHP-Gruppe ein weiteres Luxushaus in 2024 hinzufügen wird. Ein insgesamt "rundes Bild" Oder mit den Worten Dr. Jörg Frehses, Vorstandsvorsitzender (CEO): "Die Entwicklung unseres Hotelportfolios ...

Den vollständigen Artikel lesen ...