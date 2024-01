Wer bei 2G Energy zuletzt das Haar in der Suppe suchte, wurde vermutlich bei den Auftragseingängen am ehesten fündig. Wie bei so vielen Unternehmen aus dem Energiesektor, hinterließ die Mixtur aus unsicherer Gesetzeslage und schwacher Baukonjunktur auch bei dem Anbieter von Generatoren zur Stromerzeugung - konkret geht es bei 2G um Blockheizkraftwerke (BHKW) - ihre ... The post 2G Energy: Prognose für 2025 heraufgesetzt appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...