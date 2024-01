Die MHP Hotel AG (MHP) meldete ein gutes 4. Quartal mit einem Umsatz von EUR 37,2 Mio., ein Plus von 9% gegenüber dem Vorjahresquartal. Das Wachstum wurde durch einen 27%igen Anstieg der Umsätze im Bereich Food & Beverage (F&B) getragen, der auf Preiserhöhungen und die erfolgreiche Implementierung neuer F&B-Konzepte in den übernommenen Hotels zurückzuführen ist. Die Auslastung blieb mit 76 % entgegen den typischen saisonalen Mustern hoch und wurde durch die Nachfrage aus dem In- und Ausland unterstützt. Obwohl die durchschnittlichen Zimmerpreise den Rekordwert von Q4 22 nicht erreichten, stiegen die Logisumsätze um 6%. MHP erwartet eine stabile Nachfrage im 1. Quartal 2024 und rechnet mit weiterem Wachstum durch die Eröffnung des Koenigshofs in München und die potenzielle Nachfrage durch die UEFA Euro 2024. AlsterResearchs Analysten stufen die Aktie erneut auf KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 3,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/MHP%20Hotel%20AG





