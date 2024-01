Kein schönes Bild für die Anteilseigner von Lachsproduzenten wie etwa Weltmarktführer Mowi, Grieg Seafood oder Leroy: Denn die Papiere der Unternehmen verlieren im heutigen Handel schlagartig deutlich an Wert. So gaben etwa die Mowi-Titel zwischenzeitlich um satte sieben Prozent nach. Denn den Betreibern von Lachsfarmen in Norwegen droht Ungemach.

