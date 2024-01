In der heutigen Folge: Die News rund um Tesla zusammengefasst, was die Quartalszahlen sagen und warum die Aktie aktuell eher kritisch zu betrachten ist. Im Interview sprechen wir über Nike und Adidas. Puma fehlt mit den schlechten Zahlen natürlich auch nicht. Was die einzelnen Unternehmen unterscheidet und welches Papier aktuell eine Empfehlung ist, hören Sie heute bei Kämpers Börse.Kämpers Börse hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht von DER AKTIONÄR.

