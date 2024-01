Anzeige / Werbung

Tesla Aktie: Erwartungen verfehlt, Ausblick 2024 enttäuscht. Wann kommt die nächste Wachstumswelle?

Für die Zukunft setzt Tesla weiter kontinuierlich auf Forschung und Entwicklung, um die Technologie seiner Fahrzeuge zu verbessern. Software-Updates, Over-the-Air-Aktualisierungen und neue Modelle, wie das Model Y und den Cybertruck, zeigen die anhaltende Innovationskraft des Unternehmens. In Europa dürfte es jedoch keine Zulassung geben, resümieren wir im Video.

Das Unternehmen verzeichnete in den letzten Jahren einen beeindruckenden Anstieg seiner Marktkapitalisierung. Die Börsenerfolge spiegeln nicht nur das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen wider, sondern unterstreichen auch die Bedeutung von Tesla in der Automobilbranche. In jüngster Zeit hielt die Performance jedoch mit dem Gesamtmarkt nicht Schritt. Es wird sogar "gemunkelt", dass Tesla in Zukunft nicht mehr zu den "magischen 7" Tech-Aktien zählen wird. Zwar hat das Unternehmen den Markt für Elektrofahrzeuge revolutioniert, aber im letzten Jahr auch durch mehrere Preissenkungen enorm an Margen eingebüßt. Was zeigen die aktuellen Quartalszahlen für einen Weg auf?

Darüber sprechen wir in diesem Video ausführlich und zeigen die technischen Chancen im Chartbild mit dem Freestoxx-Tool auf.

