Die EZB hat gestern nicht an der Zinsschraube gedreht. Dies war so erwartet worden und wurde auch positiv aufgenommen seitens der Anleger. Der DAX drehte ins Plus und ging 0,1 Prozent stärker aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...