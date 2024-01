An der Wall Street waren gestern wieder einmal Tech-Aktien gefragt. So stieg der Nasdaq auch erneut auf ein neues Allzeithoch. Am Ende des Tages konnten die Tageshochs nicht ganz verteidigt werden, er legte rund 0,1 Prozent zu. Bei den Einzelthemen geht es heute um Intel, T-Mobile US, Visa, American ...