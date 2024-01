Das Unmögliche möglich gemacht: Über Monate schien es, als könne Chip-Dino Intel der Halbleiter-Wundertüte Nvidia den Rang ablaufen. Zumindest an der Börse. Intel-Papiere liefen erstmals seit Jahren besser als Nvidia-Aktien, waren gefragter, stiegen schneller. Jetzt ist die Party offenkundig vorbei.Intel hat am Donnerstagabend seine Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt und sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Schätzungen der Analysten übertroffen. So weit, so gut. Doch mit seiner Prognose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...