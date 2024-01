Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Siemens Energy hat am Freitag einen Aufschlag von annähernd 1,8 % geschafft. Damit ist die Aktie nahe an die Marke von 14 Euro gelaufen. Die Notierungen sind damit in einem ausgesprochen starken Aufwärtstrend angekommen - dies ist aus statistischer Sicht inzwischen fast eindeutig. Der Titel hat dabei in den vergangenen fünf Handelstagen einen Aufschlag in Höhe von mehr als 17 % geschafft. [...]

