Die Feier ohne Bayer geht weiter. Der Januar ist fast vorbei und die Bayer-Aktie hat vier Prozent verloren, während der DAX seine Hausse fortsetzt und fast auf Rekordhoch notiert. Bill Anderson, seit Juni Chef, bleibt meilenweit hinter den Erwartungen zurück. Ist der Konzern ein nicht zu sanierender Sanierungsfall?Bayer hat in den vergangenen zehn Jahren 68 Prozent an Börsenwert verloren, während der DAX 77 Prozent zugelegt hat. Seit Anderson am Ruder ist, brach der Kurs um ein Drittel ein. Dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...