Das klingt verlockend: Laut Schätzungen könnte die Commerzbank ihre Dividende in den kommenden Jahren deutlich erhöhen. Die Gründe und warum dies eine geniale Chance für Anleger ist Die Commerzbank gehört zu den großen Gewinnern des Zins-Comebacks. Die Frankfurter setzen besonders stark auf das klassische Kreditgeschäft, mit dem in den Zeiten von null Zinsen wenig zu holen war. Nach in den vergangenen Jahren allenfalls sporadischen Ausschüttungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...