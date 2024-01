Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Valneva hat am Ende der Woche doch noch einmal eine günstige Nachricht an den Markt bringen können - und wenn es nur die gestiegenen Kurse sind. Der Titel hat ein Plus von gut 2,3 % geschafft. Die insgesamt nicht überzeugende Woche hat damit ein versöhnliches Ende gefunden. Die Notierungen sind dennoch im laufenden Jahr weiterhin mit dem Minus von -20 [...]

