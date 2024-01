Unterföhring (ots) -Ehre, wem Ehre gebührt. Oliver Geissen feiert in der neuen SAT.1-Show "Unsere Lieblinge" Deutschlands größte Stars. Anlässlich des 75. Geburtstags der Bundesrepublik Deutschland widmet SAT.1 ab März 2024 jeweils eine Folge Deutschlands größten Comedy-, Musik- und Film-Stars. Von Otto Waalkes, Loriot und Anke Engelke über Herbert Grönemeyer, Helene Fischer und Udo Lindenberg bis hin zu Romy Schneider, Heinz Rühmann und Matthias Schweighöfer - sie haben das ganze Land bewegt.SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "In 'Unsere Lieblinge' können unsere Zuschauerinnen und Zuschauer in Erinnerungen schwelgen, wenn wir auf die Besten der Besten blicken. Wir widmen uns zum 75. Geburtstag Deutschlands den Stars, die uns zum Lachen, zum Staunen und vielleicht sogar zum Weinen gebracht haben. Es freut mich sehr, dass wir mit Oliver Geissen unsere absolute Wunschbesetzung für 'Unsere Lieblinge' gewinnen konnten. Niemand passt besser zu dieser ultimativen Ranking-Show als Oliver Geissen."Moderator Oliver Geissen: "Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit SAT.1 diese Show zu präsentieren. Die aktuell größten Lieblinge aus den Bereichen Film, Comedy und Musik - ich bin sehr gespannt, wie unser Land so tickt!"Produziert wird "Unsere Lieblinge" von der i&u TV Produktion GmbH."Unsere Lieblinge" - ab März 2024 auf Joyn und in SAT.1Pressekontakt:Lisa WittkeContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 -1129email: lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingElisa Nina Taupertphone: +49 (0) 89 95 07 -1170email: elisa_nina.taupert@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5701386